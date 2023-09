Rénovation à Perpignan : de grandes idées pour de petits espaces !

Ces derniers temps, prix de l’immobilier oblige à Perpignan et sa région, il faut regorger d’ingéniosité et de ruses pour réussir à aménager convenablement notre habitation. Repousser les murs n’étant pas possible, sauf si on entreprend une rénovation complète de sa maison ou appartement du 66, il vaut mieux opter pour des idées toutes simples, qui peuvent améliorer totalement votre vie au quotidien. Sous les conseils d'un Artisan rénovation à Rivesaltes, Cabestany, Thuir, Bages ou en demandant un devis d'entreprise travaux à Perpignan , on vous propose aujourd’hui plusieurs astuces pour optimiser vos petits espaces !

Exploiter les moindres recoins de son appartement ou maison



Si votre appartement n’est pas très grand, aucun espace ne doit être oublié. N’hésitez pas à exploiter tous les moindres recoins pour créer du rangement, ou faire de la décoration. Vous verrez ainsi que des étagères peuvent s’installer dans les coins, au dessus des toilettes, des portes, ou encore sous les fenêtres. Des placards peuvent trouver leur place sous votre lit ou sous les escaliers. Tout comme une ancienne cheminée peut servir de bibliothèque.

La cuisine peut également être exploitée au maximum.

Vous pouvez cacher une kitchenette dans un placard avec des portes coulissantes. De nouveaux magasins proposent aujourd’hui des meubles design d’un seul tenant, avec de petites dimensions et des rangements astucieux. Optez pour des meubles hauts et moins profonds.

Rénovation de la salle d'une bains à Rivesaltes

De la même manière la salle de bain doit être pensée de manière intelligente. Comme nous la montré cet artisan avec sa rénovation de douche + carrelage à Rivesaltes, il suffit parfois simplement d’inverser le lavabo avec les toilettes pour obtenir plus d’espace, ou plus simplement de retourner l’ouverture de la porte de la douche. Vous apprécierez aussi les rangements intégrés dans le meuble de votre salle de bain.

L’air de rien, les portes prennent de la place lorsqu’on les ouvre ou les ferme. Alors pourquoi ne pas les supprimer pour créer une unique pièce à vivre, ou opter pour des portes coulissantes pour gagner l’espace du débattement des portes classiques ? Songez-y !

Le tout est de s’adapter à la configuration de vos pièces pour optimiser l’espace du mieux possible.

Réaménagement, petite rénovation : voyez en haut !

Puisque la surface au sol est limitée, pensez alors à exploiter la hauteur de votre appartement de Perpignan ou Thuir, jusqu'au toit solaire s'il le faut ! Il existe des solutions gain de place intéressantes comme la mezzanine ou les estrades.

Pour une mezzanine il vous faudra un minimum de hauteur de plafond. Tout dépend ensuite si vous voulez y installer un bureau ou un lit. Comptez environ 1,90 m de hauteur pour avoir un certain confort, et environ 1,20 m si vous exploitez cette mezzanine uniquement pour dormir. Cette taille sera suffisante pour aller vous coucher et pouvoir vous tenir assis au réveil. Suivant l’espace disponible que vous avez, vous pouvez facilement poser une mezzanine sur pieds, ou alors installer toute une structure qui s’encastrera dans le mur, ou encore installer cette mezzanine sur une sorte de cube fermé, dans lequel se trouvera votre cuisine ou salle de bain.

En installant des marches vous pourrez bénéficier de rangements supplémentaires cachés. Elles permettront également de séparer plusieurs espaces si vous avez un studio à Canet en roussillon. Par exemple, le coin cuisine pourra être délimité s’il est installé sur une estrade.