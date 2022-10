Quelle banque à Perpignan pour un prêt immobilier sur 35 ans ?

Le choix de la banque est important mais il doit aussi tenir compte des conditions de prêt dont notamment la durée, certaines banques de Perpignan se positionnent sur une durée de 35 ans, soit 420 mois.

Emprunter sur 35 ans en immobilier à Perpignan

C’est une durée plutôt atypique et c’est surtout la durée maximale à laquelle un emprunteur peut prétendre pour un prêt immobilier. 420 mois de remboursements dans le cadre d’un prêt immobilier est envisageable mais pas dans toutes les banques. En général, ce sont les banques qui vont se spécialiser dans le prêt hypothécaire, tout naturellement parce que la garantie par hypothèque est à ce jour la meilleure en termes de sécurité. Une société de caution ne prendre pas ce risque et préfèrera opter pour une durée maximale de 25 ans ou de 30 ans, pas au-delà.

Tout simplement parce que les sociétés de caution sont très regardantes, peut-être plus que les banques dans l’étude d’un dossier et le moindre risque sera évincé avec un refus de cautionnement.

Il faut donc opérer une recherche de prêt immobilier en s’orientant vers les banques proposant du prêt avec garantie hypothécaire. Pour rappel, une hypothèque nécessite de passer chez le notaire pour procéder à une inscription sur le registre des hypothèques, un registre permettant de lister toutes les hypothèques sur les biens immobiliers. Des frais seront par ailleurs appliqués dans le dossier de prêt immobilier, tout comme les frais de courtage lorsque l’emprunteur décide de faire appel à un courtier pour son crédit immobilier à Perpignan.

Comparer les offres de prêt immobilier sur 35 ans

A ce jour, il n’est pas possible de lister les banques proposant du prêt sur une durée de 35 ans, tout simplement parce que les conditions évoluent sans cesse et que les établissements de crédits appliquent des politiques commerciales différentes suivant la conjoncture économique mais aussi en fonction de leurs volumes de productions. Les banques resserrent leurs critères généralement en fin d’année lorsque les quotas de production sont atteints, ils vont donc commencer par réduire les profils ainsi que les durées à risques comme notamment le prêt immobilier sur 35 ans. En début d’année, les conditions sont plutôt favorables et les banques plus à l’écoute.

Il faut donc avoir recours à une comparaison des offres de crédit immobilier en utilisant un simulateur en ligne. Cet outil permet de déposer une seule demande et d’obtenir rapidement plusieurs propositions de financement. L’intérêt étant de pouvoir faire état de son souhaite de rembourser sa dette sur une durée de 420 mois en apportant toutes les précisions quant à sa situation et à ses besoins financiers. Enfin, il est important de bien prendre en compte les offres reçues pour procéder à une étude approfondie et faire le meilleur choix pour son financement.

A noter que l’assurance emprunteur ainsi que la domiciliation des comptes bancaires sont des éléments à prendre en compte.